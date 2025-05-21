Preço dos alimentos: até onde vão os recordes?

Os preços dos alimentos atingiram os níveis mais altos dos últimos 60 anos – e os especialistas afirmam que não há sinais de que os motivos que levaram a esta situação possam desaparecer tão cedo. Do azeite de oliva ao suco de laranja e o cacau, os preços de certos alimentos dispararam em todo o mundo, nos últimos dois anos. Os preços dos alimentos em geral atingiram níveis recordes após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022. Eles já caíram um pouco, mas ainda estão no seu ponto mais alto das últimas seis décadas. As informações são do "G1". Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!