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Economia do Cotidiano

Preço dos alimentos: até onde vão os recordes?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 21 de Maio de 2025 às 17:01

Publicado em 

21 mai 2025 às 17:01
Alimentos acessíveis também são fontes de proteínas (Imagem: Evan Lorne | Shutterstock)
Crédito: Imagem: Evan Lorne | Shutterstock
Os preços dos alimentos atingiram os níveis mais altos dos últimos 60 anos – e os especialistas afirmam que não há sinais de que os motivos que levaram a esta situação possam desaparecer tão cedo. Do azeite de oliva ao suco de laranja e o cacau, os preços de certos alimentos dispararam em todo o mundo, nos últimos dois anos. Os preços dos alimentos em geral atingiram níveis recordes após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022. Eles já caíram um pouco, mas ainda estão no seu ponto mais alto das últimas seis décadas. As informações são do "G1". Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 21-05-25

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