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Economia do Cotidiano

Poupança tem retirada de R$ 11,5 bilhões em fevereiro, maior valor para o mês desde 1995

Ouça a conversa completa com o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 08 de Março de 2023 às 18:00

Publicado em 

08 mar 2023 às 18:00
Dinheiro, poupança, investimentos, reserva financeira
Dinheiro, poupança, investimentos, reserva financeira Crédito: Pexels
As retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 11,51 bilhões em fevereiro, informou nesta segunda-feira (6) o Banco Central. Foi a maior retirada líquida (acima do volume de depósitos) para meses de fevereiro já registrada pelo BC. Até então, a maior saída de recursos para esse mês havia sido registrada em 2016 (-R$ 6,63 bilhões). A série histórica da poupança tem início em janeiro de 1995. Tema para essa edição do Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 08-03-23

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