Poupança tem retirada de R$ 11,5 bilhões em fevereiro, maior valor para o mês desde 1995

As retiradas nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 11,51 bilhões em fevereiro, informou nesta segunda-feira (6) o Banco Central. Foi a maior retirada líquida (acima do volume de depósitos) para meses de fevereiro já registrada pelo BC. Até então, a maior saída de recursos para esse mês havia sido registrada em 2016 (-R$ 6,63 bilhões). A série histórica da poupança tem início em janeiro de 1995. Tema para essa edição do Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!