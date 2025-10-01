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Economia do Cotidiano

Por que o dólar perde valor no mundo todo? Especialista explica!

Acompanhe o comentário de Celso Bissoli.

Publicado em 01 de Outubro de 2025 às 16:50

Publicado em 

01 out 2025 às 16:50
Cotação do dólar apareceu errada em painel do Google neste feriado de Natal
Cotação do dólar apareceu errada em painel do Google neste feriado de Natal Crédito: Freepik
Nesta edição de Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli, o assunto em destaque é a desvalorização do dólar. O dólar vem se desvalorizando no Brasil desde o começo do ano, mas os motivos, apontam os especialistas, têm menos a ver com a economia brasileira e mais com uma estratégia do próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que derruba a cotação da moeda americana em todo o mundo a fim de reduzir a dívida e reindustrializar o país. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 01-10-25

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