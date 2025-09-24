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Economia do Cotidiano

Por que o Copom manteve a Selic em 15% após deflação

Acompanhe o comentário de Celso Bissoli.

Publicado em 24 de Setembro de 2025 às 16:41

Publicado em 

24 set 2025 às 16:41
Taxa Selic
Taxa Selic, juros Crédito: Shutterstock
Apesar da deflação de 0,11% em agosto, o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) decidiu manter a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, em 15% ao ano, a mais alta desde julho de 2006. Os juros elevados controlam a inflação porque mantêm cara a concessão de crédito, desestimulando o consumo da população e os investimentos das empresas. Segundo o boletim Focus, no início de março o mercado projetava inflação de 5,68% para o fim do ano. Na última semana, a estimativa já havia recuado para 4,83%. Este é o assunto em destaque nesta edição do Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 24-09-25

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