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Economia do Cotidiano

Por que empresas de tabaco, cerveja e petróleo tentam fugir do “imposto do pecado”?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 17:03

Publicado em 

26 jun 2024 às 17:03
Bebidas alcoólicas e cigarros entraram no
Bebidas alcoólicas e cigarros entraram no "imposto do pecado", cuja tributação é maior Crédito: Pexels
Representantes de empresas de tabaco, bebidas alcoólicas, refrigerantes, petróleo e automóveis tentam fazer com que o Congresso deixe seus produtos fora do alcance do Imposto Seletivo, criado pela reforma tributária para ser aplicado a itens prejudiciais à saúde ou ao ambiente. A Câmara dos Deputados debate atualmente a quais produtos e serviços será aplicado o novo tributo, também chamado de "imposto do pecado" -o que pode trazer impactos significativos e a longo prazo aos segmentos escolhidos. Em audiência na segunda-feira (24), as empresas apresentaram argumentos para tentar convencer os parlamentares. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 26-06-24

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