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Economia do Cotidiano

Por que a inadimplência no Brasil atingiu o maior patamar em quase dois anos?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 13 de Agosto de 2025 às 19:03

Publicado em 

13 ago 2025 às 19:03
Inadimplência
Inadimplência Crédito: Pixabay
Com a taxa básica de juros em 15% ao ano, o número de famílias com dívidas ou contas em atraso no país cresceu em julho. Dados divulgados nesta quinta-feira (7) pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostram que a inadimplência chegou a 30,2% da população brasileira — o maior nível desde setembro de 2023. Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), o índice subiu 0,5 ponto percentual no mês passado, acompanhado pelo aumento no número de famílias que declararam não ter condições de pagar suas dívidas. Este é o tema em destaque nesta edição do Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 13-08-25

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