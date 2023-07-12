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Economia do Cotidiano

Por dentro da Reforma Tributária: o que é o 'imposto do pecado'

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 17:53

Publicado em 

12 jul 2023 às 17:53
Declaração do Imposto de Renda
Dinheiro, renda, tributos Crédito: Pixabay
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui a Reforma Tributária foi aprovada na última sexta-feira (7) pela Câmara dos Deputados por 375 votos a favor e 113 contra. Agora, o texto segue para aprovação do Senado Federal e, caso sofra alguma alteração, voltará para a Câmara para ser votado mais uma vez. Um dos pontos em destaques no texto é o "imposto do pecado” sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. O tributo pode ser cobrado já no período de transição da reforma. A ideia é desestimular o consumo de produtos como cigarro e álcool. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 12-07-23

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