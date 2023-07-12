Por dentro da Reforma Tributária: o que é o 'imposto do pecado'

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui a Reforma Tributária foi aprovada na última sexta-feira (7) pela Câmara dos Deputados por 375 votos a favor e 113 contra. Agora, o texto segue para aprovação do Senado Federal e, caso sofra alguma alteração, voltará para a Câmara para ser votado mais uma vez. Um dos pontos em destaques no texto é o "imposto do pecado” sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. O tributo pode ser cobrado já no período de transição da reforma. A ideia é desestimular o consumo de produtos como cigarro e álcool. O comentarista Celso Bissoli trata do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!