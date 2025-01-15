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Economia do Cotidiano

Pix: como era e o que mudou na fiscalização da Receita

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 19:54

Publicado em 

15 jan 2025 às 19:54
Monitoramento do Pix tem gerado dúvidas no país
Monitoramento do Pix tem gerado dúvidas no país Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Uma instrução normativa da Receita Federal que entrou em vigor na virada do ano causou uma onda de fake news sobre a taxação do Pix e uma série de dúvidas nos brasileiros, especialmente trabalhadores informais. O órgão passou a exigir das chamadas fintechs algo que já era cobrado dos bancos tradicionais: notificar movimentações globais a partir de um determinado valor. Movimentações acima de R$ 5 mil para pessoas físicas em Pix ou em outras transações financeiras, como TED e cartão de débito serão informadas à Receita. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN Economia do Cotidiano - 15-01-25

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