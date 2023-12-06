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Economia do Cotidiano

PIB cresce 0,1% no 3° tri: o que esperar da economia em 2024

Ouça as análises do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 18:32

Publicado em 

06 dez 2023 às 18:32
Economia
Economia Crédito: Pexels
O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,1% no 3º trimestre de 2023 na comparação com os três meses imediatamente anteriores, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta semana. A economia brasileira passa por um processo de desaceleração, já que o saldo vem depois de a atividade crescer 1% no segundo trimestre deste ano. Em relação aos mesmos três meses de 2022, o PIB brasileiro teve alta de 2%. Este é o terceiro resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais — o IBGE revisou os números do 4º trimestre de 2022 para uma queda de 0,1%. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 06-12-23

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