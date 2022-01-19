Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Economia do Cotidiano

Petróleo na maior cotação em sete anos. Entenda os impactos no seu bolso

As explicações são do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 17:42

Publicado em 

19 jan 2022 às 17:42
Exploração de petróleo
Exploração de petróleo Crédito: Pixabay
O preço do barril de petróleo atingiu, na terça-feira (18), o preço mais alto em sete anos. Tensões geopolíticas, demanda robusta e sobrecarga logística aquecem a demanda e a cotação da commodity. O preço do barril do tipo Brent, com contrato para março, terminou o dia cotado a US$ 87,51, com alta de 1,2%. Foi um recorde desde 30 de outubro de 2014, quando atingiu US$ 86,74. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli fala sobre esse cenário de escalada e como esse cenário impacta, sobretudo, no bolso do consumidor. "Muitos produtos dependem, direta ou indiretamente, do petróleo e o impacto é disseminado na nossa economia", explica. Ouça as explicações completas!
Economia Do Cotidiano - 19-01-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados