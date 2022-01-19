Petróleo na maior cotação em sete anos. Entenda os impactos no seu bolso

O preço do barril de petróleo atingiu, na terça-feira (18), o preço mais alto em sete anos. Tensões geopolíticas, demanda robusta e sobrecarga logística aquecem a demanda e a cotação da commodity. O preço do barril do tipo Brent, com contrato para março, terminou o dia cotado a US$ 87,51, com alta de 1,2%. Foi um recorde desde 30 de outubro de 2014, quando atingiu US$ 86,74. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli fala sobre esse cenário de escalada e como esse cenário impacta, sobretudo, no bolso do consumidor. "Muitos produtos dependem, direta ou indiretamente, do petróleo e o impacto é disseminado na nossa economia", explica. Ouça as explicações completas!