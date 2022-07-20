Petrobras reduz preço da gasolina pela primeira vez no ano; entenda os impactos

A Petrobras informou na terça-feira (19) que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras. O valor do litro passa de R$ 4,06 para R$3,86 por litro. Os preços cobrados nos demais combustíveis não serão alterados. A redução do preço da gasolina será de R$ 0,20 por litro, ou -4,93%. É a primeira queda desde dezembro. O valor volta a ser o mesmo de maio deste ano. No último ajuste, anunciado pela Petrobras em junho, o preço médio de venda de gasolina havia subido de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro (alta de 5,18%). Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!