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Economia do Cotidiano

Petrobras reduz preço da gasolina pela primeira vez no ano; entenda os impactos

A análise é de Celso Bissoli

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 17:39

Publicado em 

20 jul 2022 às 17:39
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento Crédito: Comstock/Photo Images
A Petrobras informou na terça-feira (19) que vai reduzir o preço da gasolina vendida às distribuidoras. O valor do litro passa de R$ 4,06 para R$3,86 por litro. Os preços cobrados nos demais combustíveis não serão alterados. A redução do preço da gasolina será de R$ 0,20 por litro, ou -4,93%. É a primeira queda desde dezembro. O valor volta a ser o mesmo de maio deste ano. No último ajuste, anunciado pela Petrobras em junho, o preço médio de venda de gasolina havia subido de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro (alta de 5,18%). Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 20-07-22

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