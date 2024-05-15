Petrobras: impactos na economia após saída de Prates

O presidente Lula (PT) demitiu Jean Paul Prates da presidência da Petrobras na terça-feira (14). O argumento usado é o de que Prates não estaria entregando resultados da Petrobras na velocidade em que o governo esperava. Prates rebateu dizendo que tem a mesma visão de governo que Lula — e que resultados e entregas aparecem em alguns anos. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica os impactos das mudanças na economia. Ouça a conversa completa!