PEC dos Combustíveis pode afetar arrecadação dos estados e deve enfrentar resistência

Tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Combustíveis - uma tentativa de tentar frear a escalada dos preços dos combustíveis no Brasil. Tramitam duas propostas, sendo que a original, que surgiu na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de diminuir tributos federais e estaduais. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica que os textos tem pontos positivos e negativos, e podem encontrar resistência principalmente dos estados, já que a PEC pode impactar a arrecadação do ICMS. Ouça: