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Economia do Cotidiano

PEC dos Combustíveis pode afetar arrecadação dos estados e deve enfrentar resistência

As explicações são do economista Celso Bissoli

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 18:08

Publicado em 

09 fev 2022 às 18:08
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento Crédito: Comstock/Photo Images
Tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Combustíveis - uma tentativa de tentar frear a escalada dos preços dos combustíveis no Brasil. Tramitam duas propostas, sendo que a original, que surgiu na Câmara dos Deputados, tem o objetivo de diminuir tributos federais e estaduais. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica que os textos tem pontos positivos e negativos, e podem encontrar resistência principalmente dos estados, já que a PEC pode impactar a arrecadação do ICMS. Ouça:
Economia do Cotidiano - 09/02/2022

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