PEC da Transição: o que mudou no projeto e quais os impactos na economia

Por 331 votos a favor e 168 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto-base a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. A matéria visa a garantir recursos para programas sociais no Orçamento da União de 2023, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, que voltará a ser chamado de Bolsa Família, e o aumento real do salário mínimo a partir de janeiro. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica o que mudou no projeto e quais os impactos para a economia. Ouça a conversa completa!