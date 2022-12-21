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Economia do Cotidiano

PEC da Transição: o que mudou no projeto e quais os impactos na economia

Ouça a conversa completa com o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 21 de Dezembro de 2022 às 17:57

Publicado em 

21 dez 2022 às 17:57
Votação da PEC da Transição
Votação da PEC da Transição Crédito: Divulgação Câmara dos Deputados
Por 331 votos a favor e 168 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto-base a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. A matéria visa a garantir recursos para programas sociais no Orçamento da União de 2023, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, que voltará a ser chamado de Bolsa Família, e o aumento real do salário mínimo a partir de janeiro. Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica o que mudou no projeto e quais os impactos para a economia. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 21-12-22

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