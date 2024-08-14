Os impactos na economia: Brasil tem mais jovens “nem-nem"

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que a taxa de jovens brasileiros entre 15 a 24 anos que não estão empregados, estudando ou em treinamento (conhecida como “nem-nem”), ficou em 20,6% em 2023, com pouca melhora ante os 20,9% observados em 2022. Esse desempenho do Brasil destoa até dos vizinhos. A taxa na Argentina está 15%, enquanto no Chile ficou em 15,3% e, na Bolívia, chegou a 9,5%, respectivamente. O comentarista explica os impactos desses dados na economia. Ouça a conversa completa!