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Economia do Cotidiano

Os impactos na economia: Brasil tem mais jovens “nem-nem"

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 14 de Agosto de 2024 às 17:26

Publicado em 

14 ago 2024 às 17:26
Nem-nem: jovens que não estudam nem trabalham
Nem-nem: jovens que não estudam nem trabalham Crédito: lookstudio/Freepik
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que a taxa de jovens brasileiros entre 15 a 24 anos que não estão empregados, estudando ou em treinamento (conhecida como “nem-nem”), ficou em 20,6% em 2023, com pouca melhora ante os 20,9% observados em 2022. Esse desempenho do Brasil destoa até dos vizinhos. A taxa na Argentina está 15%, enquanto no Chile ficou em 15,3% e, na Bolívia, chegou a 9,5%, respectivamente. O comentarista explica os impactos desses dados na economia. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 14-08-24

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