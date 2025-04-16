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Economia do Cotidiano

Os impactos já sentidos do tarifaço de Trump nos mercados

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 17:11

Publicado em 

16 abr 2025 às 17:11
Mercados precisaram se adaptar às regras para uma venda mais consciente
Os impactos já sentidos do tarifaço de Trump nos mercados Crédito: Shutterstock
A Casa Branca afirmou nesta semana que a China agora enfrenta uma tarifa de até 245% sobre as importações para os EUA “como resultado de suas ações retaliatórias”, mais uma escalada na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. O documento não explicava como os EUA chegaram ao cálculo, mas foi atualizado para esclarecer que a taxa será aplicada sobre produtos específicos. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 16-04-25

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