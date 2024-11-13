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Economia do Cotidiano

Os impactos econômicos da PEC que pretende reduzir jornada de trabalho

Ouça a conversa com o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 18:14

Publicado em 

13 nov 2024 às 18:14
Imagem Edicase Brasil
Trabalho Crédito: (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)
A iniciativa de autoria da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) propõe o fim da escala 6×1, isto é, seis dias trabalhados e um de folga. Para que a PEC comece a tramitar, é necessária a assinatura de ao menos 171 dos 513 deputados federais. Após a proposta ter ganhado fôlego nas redes sociais, os deputados federais cederam à pressão e o número mínimo de assinaturas foi atingido.  Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica os impactos econômicos, caso a medida seja aprovada. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Economia do Cotidiano - 13-11-24

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