Os impactos econômicos da PEC que pretende reduzir jornada de trabalho

A iniciativa de autoria da deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) propõe o fim da escala 6×1, isto é, seis dias trabalhados e um de folga. Para que a PEC comece a tramitar, é necessária a assinatura de ao menos 171 dos 513 deputados federais. Após a proposta ter ganhado fôlego nas redes sociais, os deputados federais cederam à pressão e o número mínimo de assinaturas foi atingido. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica os impactos econômicos, caso a medida seja aprovada. Ouça a conversa completa!