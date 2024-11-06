Os impactos da eleição de Trump para a economia do Brasil

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos provocou um aumento expressivo nos juros futuros americanos nesta quarta-feira (6) e, como consequência, o dólar também dispara frente a outras moedas no mundo todo. Os juros futuros indicam a expectativa do mercado financeiro para a taxa básica de juros dos EUA, definida pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nos próximos anos. São eles que servem de referência para o rendimento das Treasuries, os títulos públicos americanos. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!