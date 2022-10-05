Opep quer cortar produção para valorizar petróleo; entenda

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) deve considerar, na quarta-feira, seu maior corte de produção desde o início da pandemia para ajudar a limitar a queda dos preços do petróleo, uma medida que pode pressionar o crescimento econômico global. O cartel e aliados, liderados pela Rússia, estão avaliando uma redução de mais de 1 milhão de barris por dia, disseram delegados do grupo. Preocupações com a desaceleração da economia global arrastaram os preços do petróleo para baixo em seu ritmo mais rápido desde que a pandemia de covid-19 começou no início de 2020, levando a Opep+ a considerar maneiras de sustentar o preço da commodity. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!