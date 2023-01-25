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Economia do Cotidiano

O que significa a proposta de moeda comum entre Brasil e Argentina?

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 25 de Janeiro de 2023 às 18:00

Publicado em 

25 jan 2023 às 18:00
Moeda única Brasil e Argentina
Moeda única Brasil e Argentina Crédito: Ricardo Stuckert/PR
A possibilidade de criação de uma moeda comum de Brasil e Argentina para transações comerciais virou um dos principais assuntos da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país vizinho — a sua primeira viagem internacional desde que tomou posse no começo do mês. "Decidimos avançar nas discussões sobre uma moeda sul-americana comum, que possa ser usada tanto para os fluxos financeiros como comerciais, reduzindo os custos operacionais e nossa vulnerabilidade externa", afirma uma carta conjunta divulgada antes do encontro entre Lula e o presidente argentino, Alberto Fernández.
Em discurso durante o encontro, Lula reforçou a ideia. "Por que não tentar criar uma moeda comum como se tentou entre os países dos Brics? Acho que, com o tempo, isso vai acontecer. E acho que é necessário que aconteça." Tema para Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 25-01-23

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