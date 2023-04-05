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Economia do Cotidiano

O que os especialistas avaliam sobre o arcabouço fiscal do governo federal

Ouça as explicações com o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 17:58

Publicado em 

05 abr 2023 às 17:58
O ex-prefeito da cidade de São Paulo Fernando Haddad (PT) foi anunciado como ministro da Fazenda
Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou no último dia 30 o novo arcabouço fiscal, ou seja, as novas regras fiscais que vão pautar o governo federal a administrar as contas públicas e manter responsabilidade fiscal em seus gastos. O anúncio era muito aguardado porque deve sinalizar o compromisso do governo com os gastos públicos e afetar, por exemplo, decisões do Banco Central (BC) sobre a taxa básica de juros, que tem sido motivo de atrito entre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o BC. Tema para o comentarista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 05-04-23

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