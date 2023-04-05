O que os especialistas avaliam sobre o arcabouço fiscal do governo federal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou no último dia 30 o novo arcabouço fiscal, ou seja, as novas regras fiscais que vão pautar o governo federal a administrar as contas públicas e manter responsabilidade fiscal em seus gastos. O anúncio era muito aguardado porque deve sinalizar o compromisso do governo com os gastos públicos e afetar, por exemplo, decisões do Banco Central (BC) sobre a taxa básica de juros, que tem sido motivo de atrito entre a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o BC. Tema para o comentarista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!