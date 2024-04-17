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Economia do Cotidiano

O que está por trás da rápida elevação do dólar? Economista explica!

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli!

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 17:41

Publicado em 

17 abr 2024 às 17:41
Dólar
Dólar Crédito: Pixabay
O dólar não para de subir. Na terça-feira (16), por exemplo, a moeda chegou ao pico de R$ 5,2873, antes de fechar cotada a R$ 5,2697, com alta de 1,64%, na maior cotação desde março do ano passado. Dentre os motivos estão a escalada de tensão entre Irã e Israel, as mudanças no quadro fiscal do Brasil e a economia ainda aquecida nos Estados Unidos, que atrasa cada vez mais o início do ciclo de corte de juros por lá. Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 17-04-24

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