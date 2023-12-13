O que esperar para as decisões dos juros no Brasil e nos EUA na "Super Quarta"?

Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que os bancos centrais brasileiro e americano anunciam nesta quarta-feira suas últimas decisões de política monetária de 2023. Os movimentos de hoje são praticamente consenso no mercado. Assim, a expectativa dos investidores reside sobre os sinais de alívio monetário para o ano que vem. O Banco Central do Brasil (BC) deve fazer nesta quarta um novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, levando-a a 11,75% ao ano. Ouça a conversa completa!