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Economia do Cotidiano

O que é o câmbio flutuante e como o Banco Central controla a volatilidade do dólar

A análise é do economista Celso Bissoli

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:16

Publicado em 

20 out 2021 às 18:16
Dólar
Dólar Crédito: Pexels
Nesta terça-feira (19), o dólar comercial fechou o dia cotado a R$ 5,59 - alta de 1,36%, após o mercado reagir mal às informações de que o governo federal anunciaria o novo Auxílio Brasil no valor de R$ 400. Foi o maior valor de fechamento desde 16 de abril, quando a moeda americana fechou em R$ 5,62. Para tentar segurar a alta do dólar, o Banco Central realizou um leilão de venda de até US$ 500 milhões de dólares à vista. Mas como funciona a atuação do BC no controle cambial? O Brasil adota o regime de câmbio flutuante, o que significa que o Banco Central não interfere no mercado para determinar a taxa de câmbio, mas para manter a funcionalidade do mercado de câmbio. É o que explica Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça:
Economia do Cotidiano - 20/10/2021

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