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Economia do Cotidiano

Novo salário mínimo de R$ 1.509 é 78% menor do que deveria ser; entenda

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 17:53

Publicado em 

04 set 2024 às 17:53
Salário mínimo brasileiro é menor do que deveria?
Salário mínimo brasileiro é menor do que deveria? Crédito: Pixabay
Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que a nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto da Lei Orçamentária de 2025, enviado na última semana, ao Congresso, prevê mínimo de R$ 1.509, R$ 7 maior que o valor de R$ 1.502 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O valor representa aumento de 6,87% em relação a 2024. Mas, de acordo com o Dieese, o novo salário mínimo é 78% menor do que deveria ser. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 04-09-24

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