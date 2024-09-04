Novo salário mínimo de R$ 1.509 é 78% menor do que deveria ser; entenda

Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que a nova regra de correção fez o governo elevar a previsão para o salário mínimo no próximo ano. O projeto da Lei Orçamentária de 2025, enviado na última semana, ao Congresso, prevê mínimo de R$ 1.509, R$ 7 maior que o valor de R$ 1.502 proposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O valor representa aumento de 6,87% em relação a 2024. Mas, de acordo com o Dieese, o novo salário mínimo é 78% menor do que deveria ser. Ouça a conversa completa!