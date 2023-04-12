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Economia do Cotidiano

Nova Rota da Seda: o que Brasil ganha ou perde com o plano trilionário chinês

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 17:51

Publicado em 

12 abr 2023 às 17:51
Lula embarca para China e Alckmin assume Presidência
Lula embarca para China e Alckmin assume Presidência Crédito: Ricardo Stuckert
A possível aproximação do Brasil ao controverso e ambicioso plano de investimentos em infraestrutura da China conhecido como "Nova Rota da Seda" está no centro das negociações entre diplomatas brasileiros e chineses às vésperas da chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao país asiático. De acordo com negociadores brasileiros, embora os chineses sempre acenem com o assunto nas trocas diplomáticas, dessa vez eles exerceram um pouco mais de pressão sobre o lado brasileiro por uma adesão. Tema para o comentarista Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 12-04-23

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