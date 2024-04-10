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Economia do Cotidiano

MP do governo federal vai reduzir conta de luz? Especialista explica!

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 17:54

Publicado em 

10 abr 2024 às 17:54
Energia, luz, conta de energia, gasto energético, lâmpada
Conta de luz Crédito: Pexels
Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, na tarde de terça-feira (9), no Palácio do Planalto, uma medida provisória (MP) para permitir investimento em geração de energia sustentável e redução de reajustes anuais nas contas de luz até 2026. A proposta prevê R$ 165 bilhões em geração hidroelétrica, eólica, solar e de biomassa. Segundo o governo, a proposta pode gerar até 400 mil empregos com os investimentos privados. Para que isso seja viabilizado, a MP, segundo o governo, permite adequação de prazos de projetos de geração de energia limpa e renovável ao cronograma de implantação das linhas de transmissão leiloadas pelo governo para escoamento para o centro de carga. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 10-04-24

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