Motivação financeira? Por que os jovens pedem mais demissão!

O mercado de trabalho vive uma transformação, impulsionada pelas diferentes visões de cada geração. Reportagem do portal de notícias "G1" aponta que jovens de 18 a 24 anos ficam em média 12 meses no emprego, enquanto "baby boomers" (geração nascida entre 1946 e 1964) costumam permanecer por décadas na mesma empresa. No Brasil, os jovens de 18 a 24 anos permanecem, em média, apenas 12 meses no mesmo emprego, segundo levantamento do Ministério do Trabalho. Em 2024, a rotatividade dessa faixa etária chegou a 96,2%. A busca por novas oportunidades (38%), a falta de reconhecimento (34%) e questões éticas (28%) estão entre os principais motivos que levam os jovens a pedir demissão. Estresse, problemas de saúde mental e baixa flexibilidade também aparecem na lista. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!