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Economia do Cotidiano

Milionários pagam menos imposto de renda que professores, médicos e policiais, mostra estudo

Ouça a conversa com o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 03 de Julho de 2025 às 17:35

BBC News Brasil

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Publicado em 

03 jul 2025 às 17:35
Reais
Reais Crédito: Shutterstock
Contribuintes milionários pagam no Brasil alíquotas menores de imposto de renda do que profissionais de renda média e alta, mostra um levantamento inédito realizado pelo Sindifisco Nacional, sindicato que representa os auditores-fiscais da Receita Federal, a partir de dados do Imposto de Renda Pessoa Física de 2022 (ano calendário 2021). Segundo esses dados, contribuintes que declararam em 2021 ganhos totais acima de 160 salários mínimos (R$ 2,1 milhões no ano, ou R$ 176 mil por mês) pagaram, em média, uma alíquota efetiva de Imposto de Renda (IR) de menos de 5,5%.
É uma taxa menor, por exemplo, do que pagaram professores de ensino fundamental (8,1%), enfermeiros (8,8%), bancários (8,6%) ou assistentes sociais (8,8%) — profissionais que, na média, declararam rendimentos totais (soma dos salários e outros rendimentos) abaixo de R$ 94 mil naquele ano (menos de R$ 8 mil ao mês). Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala do assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 30-08-23

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