Migração: ES é um dos estados que mais ganhou população de outros lugares

Nesta edição de Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli, o destaque é a taxa de migração do Espírito Santo. Nos movimentos populacionais que acontecem pelo país, o Espírito Santo aparece em sexto lugar na taxa de migração. Para a análise, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é considerado o local de residência das pessoas cinco anos antes da data de referência da pesquisa, entre 2017 e 2022. Nesse período, o levantamento mostra que o Estado registrou um ganho populacional de 27,9 mil pessoas, o que representa uma contribuição de 0,73% no total de habitantes no período avaliado — uma média de 15 pessoas chegando todos os dias por aqui.