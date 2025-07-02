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Economia do Cotidiano

Migração: ES é um dos estados que mais ganhou população de outros lugares

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 02 de Julho de 2025 às 18:04

Publicado em 

02 jul 2025 às 18:04
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Ilha do Frade - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Ilha do Frade - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ Crédito: Felipe Mota/Fly Now
Nesta edição de Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli, o destaque é a taxa de migração do Espírito Santo. Nos movimentos populacionais que acontecem pelo país, o Espírito Santo aparece em sexto lugar na taxa de migração. Para a análise, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é considerado o local de residência das pessoas cinco anos antes da data de referência da pesquisa, entre 2017 e 2022. Nesse período, o levantamento mostra que o Estado registrou um ganho populacional de 27,9 mil pessoas, o que representa uma contribuição de 0,73% no total de habitantes no período avaliado — uma média de 15 pessoas chegando todos os dias por aqui.
O Espírito Santo recebeu cerca de 102,4 mil imigrantes, enquanto 74,5 mil deixaram o Estado nos cinco anos anteriores ao Censo 2022, resultando no saldo migratório de 27,9 mil pessoas. Grande parte da origem dos fluxos para o território capixaba corresponde às unidades mais próximas: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Juntas, representam 73,6% do total de imigrantes. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 02-07-25

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