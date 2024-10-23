Mercado eleva expectativa de inflação em 2024 para 4,5%, no limite da meta

A inflação que vinha, desde meados do ano passado, em um ritmo de queda bastante lento, parece, enfim, que começa a ceder novamente

Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o mercado financeiro elevou a expectativa de inflação para 4,5% em 2024 – no limite da meta estabelecida pelo governo. Os dados constam no "Boletim Focus" do Banco Central, divulgado na segunda-feira (21). Na última semana, os economistas previam uma inflação de 4,39% no ano. A alta na segunda (21) segue a trajetória de aumento das expectativas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) pelo mercado financeiro. Ouça a conversa completa!