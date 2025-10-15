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Economia do Cotidiano

Mais de um terço dos trabalhadores do país recebe até um salário mínimo, diz IBGE

Acompanhe o comentário do economista Celso Bissoli

Publicado em 15 de Outubro de 2025 às 17:24

Publicado em 

15 out 2025 às 17:24
salário
salário Crédito: pixabay
Economia Cotidiano - 15-10-25
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a informação que mais de um terço (35,3%) dos trabalhadores no Brasil recebe até um salário mínimo, apontam dados do Censo Demográfico de 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto isso, a renda se concentra em uma parcela bem menor da população. Apenas 7,6% das pessoas ocupadas têm rendimentos superiores a cinco salários mínimos — o equivalente a R$ 6.060 em 2022. As informações são do portal "G1". O comentarista analisa o assunto. Ouça a conversa completa!

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