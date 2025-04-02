Lei da Reciprocidade Econômica: Senado aprova reação a "tarifaço" de Trump

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o Senado Federal aprovou na terça-feira (1) em regime de urgência, um projeto que cria mecanismos e autoriza o governo a retaliar países ou blocos que imponham barreiras comerciais a produtos brasileiros. O projeto recebeu apoio amplo do Congresso e do governo, e ganhou destaque após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que irá aumentar tarifas para países que cobram taxas de importação de produtos americanos, e citar o Brasil como exemplo. Ouça a conversa completa!