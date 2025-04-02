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Economia do Cotidiano

Lei da Reciprocidade Econômica: Senado aprova reação a "tarifaço" de Trump

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 17:11

Publicado em 

02 abr 2025 às 17:11
O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma entrevista coletiva em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida
O presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma entrevista coletiva em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida Crédito: EVAN VUCCI/AP
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o Senado Federal aprovou na terça-feira (1) em regime de urgência, um projeto que cria mecanismos e autoriza o governo a retaliar países ou blocos que imponham barreiras comerciais a produtos brasileiros. O projeto recebeu apoio amplo do Congresso e do governo, e ganhou destaque após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que irá aumentar tarifas para países que cobram taxas de importação de produtos americanos, e citar o Brasil como exemplo. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 02-04-25

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