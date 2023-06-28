Juro do cartão de crédito rotativo sobe para 455% ao ano

A taxa média de juros cobrada pelos bancos nas operações com cartão de crédito rotativo subiu de 447,3% ao ano, em abril, para 455,1% ao ano em maio, informou na quarta-feira (28) o Banco Central. Segundo a instituição, esse é o maior patamar em seis anos. Em março de 2017, a taxa estava em 490% ao ano, acima da atual. O crédito rotativo do cartão de crédito é acionado por quem não pode pagar o valor total da fatura na data do vencimento. Quem explica é Celso Bissoli nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!