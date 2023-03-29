Itens como arroz, feijão e cebola sobem até 131% e não devem dar trégua

Vilões da inflação em 2022, os preços dos alimentos perderam fôlego no início do ano, e a carne ficou mais barata pela primeira vez em 15 meses. Mas isso não significa que a luta para encher o carrinho no supermercado terá uma trégua até o fim do ano. Desde o início da pandemia, boa parte dos produtos básicos passou por uma escalada de preços. E não dá sinais de que vá sair deste patamar, o que mantém o orçamento das famílias sob pressão. A cesta do café da manhã disparou: as frutas acumulam alta de 67,72%, o queijo subiu 50,28% no período, o pão aumentou 36% e nem mesmo o café passou incólume desse movimento, com alta de 39% no período. Esse é o tema em destaque nesta edição do Economia do Cotidiano, com o comentarista Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!