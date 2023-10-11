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Economia do Cotidiano

Israel e Hamas: preço do petróleo dispara e mercado teme impactos sobre a inflação

Ouça a análise do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 18:02

Publicado em 

11 out 2023 às 18:02
Petróleo
Barril de petróleo Crédito: Shutterstock
No primeiro dia útil após o início da guerra entre Israel e Hamas, que teve início na madrugada de sábado (7), quando o grupo islâmico iniciou uma série de ataques contra o território israelense, o preço do petróleo subiu em todo o mundo, enquanto os mercados globais operam com grande volatilidade. Embora o Brasil não tenha nenhuma relação direta com o conflito, a economia do país também pode ser impactada, justamente pela disparada da commodity. O comentarista Celso Bissoli fala do assunto nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano -11-10-23

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