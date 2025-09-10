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Ecoomia do Cotidiano

IR: quem deve se beneficiar com as mudanças?

Acompanhe o comentário de Celso Bissoli

Publicado em 10 de Setembro de 2025 às 17:12

Publicado em 

10 set 2025 às 17:12
Prazo para declarar o Imposto de Renda começa em 15 de março; Receita vai liberar programa no só dia
Prazo para declarar o Imposto de Renda começa em 15 de março; Receita vai liberar programa no só dia Crédito: Agência Brasil
Economia do Cotidiano - 10-09-25
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a informação que os trabalhadores com carteira assinada que ganham R$ 5 mil por mês serão os mais beneficiados pela mudança na cobrança do Imposto de Renda que está sendo proposta pela equipe econômica, em análise no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para o projeto que altera regras do IR. O texto já foi aprovado em uma comissão especial e, agora, poderá ser votado diretamente pelo plenário. Ouça a conversa completa!

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