IR: quem deve se beneficiar com as mudanças?

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a informação que os trabalhadores com carteira assinada que ganham R$ 5 mil por mês serão os mais beneficiados pela mudança na cobrança do Imposto de Renda que está sendo proposta pela equipe econômica, em análise no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para o projeto que altera regras do IR. O texto já foi aprovado em uma comissão especial e, agora, poderá ser votado diretamente pelo plenário. Ouça a conversa completa!