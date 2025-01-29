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Economia do Cotidiano

IPCA-15: preços sobem em janeiro, puxados por alimentação

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 29 de Janeiro de 2025 às 17:44

Publicado em 

29 jan 2025 às 17:44
Alimentação
Alimentação Crédito: Pexels
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) — considerado a prévia da inflação oficial do país — registrou uma alta de 0,11% nos preços em janeiro. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi o menor para o mês de janeiro desde o início do Plano Real e representa uma desaceleração em relação ao observado em dezembro, quando registrou uma alta de 0,34%. O número, no entanto, ainda está bem acima do esperado pelo mercado, que previa uma deflação de 0,02% para o mês. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 29-01-25

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