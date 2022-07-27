IPCA-15: os itens que mais mais subiram no indicador econômico

Nesta edição do Economia do Cotidiano, Celso Bissoli explica que a imposição de um limite para as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadores e Serviços (ICMS) sobre itens considerados essenciais surtiu efeito sobre a inflação de julho: gasolina, etanol e energia elétrica ficaram entre os itens que mais tiveram redução de preço na prévia do mês, calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-1%). "A gasolina cai 5%, mas a inflação dos serviços pode retardar fim do ciclo de alta dos juros. Ação do governo contra inflação onera pobres", explica. Ouça a conversa completa!