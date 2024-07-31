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Economia do Cotidiano

IPCA-15: gasolina, passagem aérea e conta de luz pesam no bolso do consumidor

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 16:52

Publicado em 

31 jul 2024 às 16:52
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento
Gasolina, combustível, posto de gasolina, abastecimento Crédito: Comstock/Photo Images
Nesta edição do Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) — considerado a prévia da inflação oficial do país — registrou uma alta de 0,30% nos preços em julho, informou na quinta-feira (25) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O destaque do mês vem do grupo Transportes, que teve alta de 1,12% no mês, e contribuiu com 0,23 ponto percentual (p.p.) do índice geral. A passagem aérea subiu 19,21% em julho, e sozinha teve peso de 0,12 p.p. A gasolina também foi destaque, ao ter valorização de 1,43% e 0,07 p.p. no indicador. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 31-07-24

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