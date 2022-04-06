Instabilidade na indicação da presidência da Petrobras e o que isso significa no mercado

O economista Adriano Pires comunicou, nesta semana, ao Palácio do Planalto que não irá assumir a presidência da Petrobras. A desistência ocorre após a divulgação da informação de que ele teria conflitos de interesse e não seria aprovado para assumir como presidente da estatal pelos órgãos estatais, como o Tribunal de Contas da União (TCU). O tema jogou luz para o seguinte tema: como esse cenário de instabilidade na indicação da presidência da Petrobras impacta para a empresa, investidores e a política de preços? Ouça a conversa completa!