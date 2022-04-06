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Economia do Cotidiano

Instabilidade na indicação da presidência da Petrobras e o que isso significa no mercado

Ouça a conversa completa com Celso Bissoli!

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 18:24

Publicado em 

06 abr 2022 às 18:24
Sede da Petrobras na Reta da Penha, em Vitória
Sede da Petrobras na Reta da Penha, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O economista Adriano Pires comunicou, nesta semana, ao Palácio do Planalto que não irá assumir a presidência da Petrobras. A desistência ocorre após a divulgação da informação de que ele teria conflitos de interesse e não seria aprovado para assumir como presidente da estatal pelos órgãos estatais, como o Tribunal de Contas da União (TCU). O tema jogou luz para o seguinte tema: como esse cenário de instabilidade na indicação da presidência da Petrobras impacta para a empresa, investidores e a política de preços? Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 06-04-22.mp3

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