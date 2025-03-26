Inflação do "básico" compromete orçamento das famílias; entenda

A inflação dos itens básicos compromete cada vez mais o orçamento das famílias e não sobra muito para gastar com outras coisas depois de pagar as despesas essenciais. Um estudo realizado pela Tendências Consultoria mostra que a renda disponível para o brasileiro depois de todos os gastos com itens essenciais diminuiu nos últimos anos. O percentual foi de 42,45% em dezembro de 2023 para 41,87% no mesmo período do ano passado, na média de toda a população. Dez anos antes, os brasileiros ainda podiam contar com 45,5% do seu orçamento depois dos gastos essenciais, o que demonstra que houve uma perda do poder de compra das famílias desde então. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!