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Economia do Cotidiano

Inflação do "básico" compromete orçamento das famílias; entenda

Ouça os comentários de Filicio Mulinari

Publicado em 26 de Março de 2025 às 17:26

Publicado em 

26 mar 2025 às 17:26
7 alimentos funcionais benéficos para a saúde
Alimentação Crédito: Imagem: marilyn barbone | Shutterstock
A inflação dos itens básicos compromete cada vez mais o orçamento das famílias e não sobra muito para gastar com outras coisas depois de pagar as despesas essenciais. Um estudo realizado pela Tendências Consultoria mostra que a renda disponível para o brasileiro depois de todos os gastos com itens essenciais diminuiu nos últimos anos. O percentual foi de 42,45% em dezembro de 2023 para 41,87% no mesmo período do ano passado, na média de toda a população. Dez anos antes, os brasileiros ainda podiam contar com 45,5% do seu orçamento depois dos gastos essenciais, o que demonstra que houve uma perda do poder de compra das famílias desde então. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 26-03-25

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