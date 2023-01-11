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Economia do Cotidiano

Inflação deve ficar acima da meta em 2023; especialista explica

Quem analisa o cenário econômico é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 18:00

Publicado em 

11 jan 2023 às 18:00
Economia, alta, inflação, crise econômica, aumento
Economia, alta, inflação, crise econômica, aumento Crédito: Freepik
O provável retorno da cobrança de tributos federais em produtos desonerados no ano passado, como os combustíveis, deve manter a inflação brasileira acima da meta em 2023, afirmam economistas. A meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para este ano é de 3,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (p.p.), para cima ou para baixo. Na terça-feira (10), dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, a inflação oficial do país) ficou em 0,62% em dezembro. Em 2022 como um todo, o indicador ficou em 5,79% — esse foi o 4º ano consecutivo em que os preços ficam acima do teto da meta. Tema para Celso Bissoli, nesta edição do "Economia do Cotidiano". Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 11-01-23

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