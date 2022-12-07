Inadimplência entre os que têm menor renda é a maior da série histórica

Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que 30,3% das famílias brasileiras têm alguma dívida em atraso, pois não conseguiram pagá-la dentro do vencimento. Em um ano, a inadimplência avançou 4,2 pontos percentuais, atingindo principalmente os que têm menor renda. Entre os consumidores com até 10 salários de renda mensal, 34,1% atrasaram dívidas, a maior proporção da série histórica, iniciada em 2010. Este é o tema em destaque nesta edição do Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli. Ouça a conversa completa!