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Economia do Cotidiano

Impactos da cobrança de IR anunciada pelo governo: taxação de LCAs desestimula investidores?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 11 de Junho de 2025 às 17:26

Publicado em 

11 jun 2025 às 17:26
Economia, porcentagem, juros, taxa
Economia, porcentagem, juros, taxa Crédito: Getty Images
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (11) que a isenção concedida aos chamados títulos incentivados – como LCIs e LCAs – gera uma renúncia anual de arrecadação de R$ 41 bilhões. A declaração foi dada durante audiência pública na Câmara dos Deputados. A LCI (Letra de Crédito Imobiliário) é um tipo de investimento no qual o investidor empresta dinheiro ao banco – e a instituição tem o compromisso de investir esses recursos no setor imobiliário. Já a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) é outro tipo de investimento de renda fixa, no qual o investidor empresta dinheiro ao banco e a instituição tem o compromisso de investir em atividades agrícolas, como produção, comércio, indústria ou insumos. Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 11-06-25

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