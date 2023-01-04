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Economia do Cotidiano

Governo prorroga desoneração de combustíveis; entenda os impactos

Quem explica é o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 18:04

Publicado em 

04 jan 2023 às 18:04
Posto de combustível, gasolina, etanol, abastecimento
Posto de combustível em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu prorrogar a isenção de tributos federais sobre os combustíveis (PIS/Cofins e Cide) e assinou, no último domingo (1º) uma Medida Provisória (MP) que renovou a renúncia fiscal sobre a gasolina por dois meses. As medidas foram adotadas em 2022 pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), e venceriam no sábado (31), véspera da posse presidencial. Tema para o comentarista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 04-01-23

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