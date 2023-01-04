Governo prorroga desoneração de combustíveis; entenda os impactos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu prorrogar a isenção de tributos federais sobre os combustíveis (PIS/Cofins e Cide) e assinou, no último domingo (1º) uma Medida Provisória (MP) que renovou a renúncia fiscal sobre a gasolina por dois meses. As medidas foram adotadas em 2022 pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), e venceriam no sábado (31), véspera da posse presidencial. Tema para o comentarista Celso Bissoli, nesta edição do Economia do Cotidiano. Ouça a conversa completa!