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Economia do Cotidiano

Governo propõe ampliar faixa de isenção do IR para até dois salários mínimos. Qual o impacto na economia?

Ouça a conversa completa com o comentarista Celso Bissoli

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 17:58

Publicado em 

15 fev 2023 às 17:58
Aplicativo
Aplicativo "Meu Imposto de Renda", da Receita Federal Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Nesta edição do Economia no Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica o que muda para o cenário econômico brasileiro com a mudança proposta pelo governo de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda. A ideia é que fiquem fora da obrigatoriedade aqueles que recebem até dois salários mínimos, um valor equivalente a R$ 2.604. Atualmente, estão isentos do pagamento apenas aqueles que recebem até R$ 1.903,38. O que muda com a proposta? Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 15-02-23

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