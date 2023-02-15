Governo propõe ampliar faixa de isenção do IR para até dois salários mínimos. Qual o impacto na economia?

Nesta edição do Economia no Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli explica o que muda para o cenário econômico brasileiro com a mudança proposta pelo governo de ampliar a faixa de isenção do Imposto de Renda. A ideia é que fiquem fora da obrigatoriedade aqueles que recebem até dois salários mínimos, um valor equivalente a R$ 2.604. Atualmente, estão isentos do pagamento apenas aqueles que recebem até R$ 1.903,38. O que muda com a proposta? Ouça a conversa completa!