Gasolina mais barata: como isso impacta a Selic?

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli analisa a queda no preço da gasolina. De que forma essa redução no valor do combustível é positiva para Selic? Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 25-10-23
Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 18:17
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