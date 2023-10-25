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Economia do Cotidiano

Gasolina mais barata: como isso impacta a Selic?

A análise é do comentarista Celso Bissoli

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 18:17

Publicado em 

25 out 2023 às 18:17
Gasolina
Gasolina Crédito: Pixabay
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli analisa a queda no preço da gasolina. De que forma essa redução no valor do combustível é positiva para Selic? Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 25-10-23

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