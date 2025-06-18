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Economia do Cotidiano

EUA x China: qual economia é mais forte?

Ouça os comentários de Celso Bissoli

Publicado em 18 de Junho de 2025 às 18:23

Publicado em 

18 jun 2025 às 18:23
China, Estados Unidos, EUA, tarifa, taxa, importação
China, Estados Unidos, EUA, tarifa, taxa, importação Crédito: Shutterstock
Nesta edição de Economia do Cotidiano, o assunto em destaque é a relação comercial entre Estados Unidos e China. Os Estados Unidos e a China tentam consolidar o acordo comercial firmado em maio, em Genebra, que reduziu parte das tarifas sobre importações entre os dois países. Novas reuniões realizadas nesta semana, em Londres, indicam que a trégua seguirá de pé — embora não se saiba por quanto tempo. Os termos do consenso ainda precisam da aprovação oficial dos presidentes Trump e Xi Jinping. Enquanto isso, economistas, empresários e investidores do mundo inteiro seguem atentos aos próximos passos da guerra tarifária e seus impactos para EUA, China e o resto do planeta. As informações são do "G1". Ouça a conversa completa!
Economia do Cotidiano - 18-06-25

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