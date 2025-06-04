EUA dobram tarifas sobre aço para 50%; entenda os impactos na economia

Nesta edição de Economia do Cotidiano, o comentarista Celso Bissoli traz como destaque a notícia do aumento nas tarifas sobre importações de aço, alumínio e derivados nos Estados Unidos, que entrou em vigor na quarta-feira (4). As cobranças, que até então eram de 25%, passam a ser de 50%, conforme decreto assinado pelo presidente Donald Trump. A medida impacta o Brasil. No texto, o governo dos EUA afirma que o objetivo das cobranças é garantir a segurança nacional. O Reino Unido, que recentemente chegou a um acordo comercial com os norte-americanos, é a única exceção: continua com tarifas de 25%. Ouça a conversa completa!